ГАИ будет проверять иностранцев по реестру контролируемых лиц перед экзаменами на права

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В МВД подготовили поправки к административному регламенту по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, касающиеся расширения перечня оснований для отказа в предоставлении услуг иностранным гражданам и лицам без гражданства, сообщили в Госавтоинспекции.

Изменения в регламент направлены на расширение перечня оснований для отказа в предоставлении государственных услуг по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами для иностранных граждан или лиц без гражданства, в отношении которых применяется режим высылки.

"При обращении указанной категории лиц в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции они будут проверяться по реестру контролируемых лиц. В случае нахождения гражданина в указанном реестре ему будет отказано в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов на право управления транспортными средствами", - заявили в ГАИ.

Предлагается обязать иностранных граждан предоставлять временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации.

Проект ведомственного акта проходит независимую антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Реестр контролируемых лиц заработал в России 5 февраля 2025 года. В реестр включены подлежащие высылке из страны иностранцы на основании совершенных нарушений. Находящиеся в реестре лица имеют ряд ограничений, среди которых смена места жительства, заключение брака, регистрация недвижимости или транспортного средства.

Реестр работает на базе сайта МВД и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Проверить информацию о включении гражданина в реестр может бесплатно любой человек или организация через специальную интерактивную форму.