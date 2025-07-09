Число отравившихся водой в Дагестане увеличилось до 274 человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших после вспышки острой кишечной инфекции в пяти селах Магарамкентского района Дагестана выросло до 274 человек, среди них 270 детей, сообщает пресс-служба Минздрава республики в среду.

"С 7 июля медработники Магарамкентского района при поддержке республиканских инфекционистов и эпидемиологов Минздрава Дагестана в непрерывном режиме проводят выявление больных кишечной инфекцией в муниципалитете. За последние двое суток с симптомами гастроэнтерита здесь зарегистрировано 274 человек, 270 из которых дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме с положительной динамикой. Для оказания помощи всем пострадавшим от отравления в стационаре Центральной районной больницы Магарамкентского района развернуты дополнительные койки.

"Сейчас здесь лечатся 84 пациента с кишечной инфекцией, остальные получают лечение амбулаторно. У врачей имеется все необходимое для проведения терапии. Вопрос оказания медицинской помощи находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова", - информирует министерство.

Как сообщалось, сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование в связи с поступившей 7 июля информацией о множественных случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент Магарамкентского района.

Ранее за медицинской помощью после массового отравления в Центральную районную больницу обращались 110 местных жителей. Также сообщалось, что в медучреждении проходят лечение 18 человек. У всех пострадавших, в том числе детей от 3 до 14 лет, было выявлено отравление легкой и средней степени тяжести.

У госпитализированных с острой кишечной инфекцией также был выявлен возбудитель дизентерии.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от села Магарамкент в сторону села Ахты.

Кроме того, было установлено, что информация об авариях на водопроводе, произошедших 30 июня и 4 июля, не была своевременно доведена до управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Накануне руководство Магарамкентского района решило временно приостановить работу детских садов в четырех селах муниципалитета, где люди отравились питьевой водой.

Следственными органами СУ СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

В рамках расследования задержан директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района. Были проведены обыски в районной администрации.