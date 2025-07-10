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"Аэрофлот" с августа увеличит частоту рейсов из Москвы в Геленджик до двух в день

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 1 августа увеличивает частоту рейсов из Москвы в Геленджик (Краснодарский край) до двух в день, сообщил перевозчик.

Авиакомпания решила ввести дополнительные рейсы в связи с высоким спросом на этом направлении, отмечается в сообщении.

9 июля "Аэрофлот" уведомил о возобновлении перелетов по маршруту с 18 июля. Тогда отмечалось, что ежедневные полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Продажа билетов открыта с 10 июля.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части России в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже.

9 июля Минтранс сообщил о скором открытии аэропорта Геленджика для выполнения внутренних рейсов. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по ОрВД".

По данным Росавиации, аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. При этом регулярные рейсы могут выполняться с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Гендиректор аэропорта Иван Тараченко сказал, что сначала предприятие сможет принимать не больше трех рейсов в день.

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5% по данным ЕГРЮЛ является банк ВТБ, еще 40% у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

В 2021 году пассажиропоток аэропорта превысил 1,04 млн человек.

Аэрофлот ВТБ Геленджик Краснодарский край
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