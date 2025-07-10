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ФСБ сообщила о предотвращении удара дроном по силовикам на День России в Крыму

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Ялты, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт с применением БПЛА на праздновании Дня России.

"Установлено, что злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, для совершения атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

Мужчина задержан, Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При обыске в его доме обнаружено два СВУ осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом иностранного производства, общей массой 1 кг, 2 электродетонатора, исполнительное устройство, составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер, "а также смартфон, использовавшийся для конфиденциального общения с куратором, содержащий переписку, свидетельствующую о подготовке теракта".

"Также подозреваемый сообщал противнику информацию о результатах ударов по территории Российской Федерации и распространял в социальных сетях и иностранных мессенджерах призывы к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и по национальному признаку", - заявили в ЦОС.

В спецслужбе отметили, что задержанный дал признательные показания, в его отношении УФСБ Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") УК России.

"Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров "Телеграм" и WhatsApp с незнакомыми контактами",- сказали в ЦОС.

День России Крым ФСБ Украина Ялта
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