Поиск

Москва собирает реакцию на предложения по поводу зерновой биржи БРИКС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия собирает реакцию партнеров на предложения и концептуальные документы по инициативе о зерновой бирже БРИКС, заявил на пресс-конференции замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Мы действительно заинтересованы в том, чтобы эта наша инициатива была реализована. Есть практическое продвижение в отношении определения того, как подобного рода структура будет функционировать, каковы ее рамки, каковы параметры, закладываемые в ее настройки изначально. Концептуальные документы на этот счет имеются. Наши партнеры с нашими подходами знакомы. Мы собираем реакцию", - сказал он.

По его словам, Россия ведет "диалог в формате всего БРИКС, потому что ясно, что такого рода начинания касаются не только производителей и крупнейших потребителей, но и вообще всех игроков на этом крайне важном рынке".

"И я думаю, что шансы на дальнейшее продвижение этой инициативы весьма и весьма солидные", - заключил Рябков.

Создать такую биржу в конце 2023 года предложил Союз экспортеров и производителей зерна России. В марте 2024 года на встрече с представителями АПК это предложение поддержал президент Владимир Путин.

Осенью 2024 года на заседании саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что зерновая биржа в будущем может трансформироваться в полноценную товарную биржу. В принятой на саммите Казанской декларации инициатива по созданию такой биржи и "ее последующему развитию, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства" была поддержана.

Разработкой концепции зерновой биржи БРИКС и другими вопросами, связанными с созданием этой торговой площадки, в России занимается межведомственная группа под эгидой Минэкономразвития. В середине июня 2025 года сообщалось, что проект концепции находится на межведомственном согласовании и готовится к передаче партнерам по БРИКС.

БРИКС Минэкономразвития Сергей Рябков МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СД РЖД рекомендовал направить на дивиденды на "префы" за 2024 год 11 млрд рублей

Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законов на демографию

Рябков считает, что РФ и США скоро определятся со сроками III раунда консультаций

Рябков считает, что РФ и США скоро определятся со сроками III раунда консультаций

Обвиняемый в получении взятки от "Торпедо" арбитр отправлен под домашний арест

Дума одобрила выплату работнику до 1 млн рублей без страховых взносов за рождение ребенка

Дума одобрила выплату работнику до 1 млн рублей без страховых взносов за рождение ребенка

Лавров и Рубио начали встречу на "полях" форума АСЕАН в Малайзии

Лавров и Рубио начали встречу на "полях" форума АСЕАН в Малайзии

МИД РФ заявил о минимальном отклике США на предложение о возобновлении авиасообщения

МИД РФ заявил о минимальном отклике США на предложение о возобновлении авиасообщения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6699 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });