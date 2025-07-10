Москва собирает реакцию на предложения по поводу зерновой биржи БРИКС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия собирает реакцию партнеров на предложения и концептуальные документы по инициативе о зерновой бирже БРИКС, заявил на пресс-конференции замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Мы действительно заинтересованы в том, чтобы эта наша инициатива была реализована. Есть практическое продвижение в отношении определения того, как подобного рода структура будет функционировать, каковы ее рамки, каковы параметры, закладываемые в ее настройки изначально. Концептуальные документы на этот счет имеются. Наши партнеры с нашими подходами знакомы. Мы собираем реакцию", - сказал он.

По его словам, Россия ведет "диалог в формате всего БРИКС, потому что ясно, что такого рода начинания касаются не только производителей и крупнейших потребителей, но и вообще всех игроков на этом крайне важном рынке".

"И я думаю, что шансы на дальнейшее продвижение этой инициативы весьма и весьма солидные", - заключил Рябков.

Создать такую биржу в конце 2023 года предложил Союз экспортеров и производителей зерна России. В марте 2024 года на встрече с представителями АПК это предложение поддержал президент Владимир Путин.

Осенью 2024 года на заседании саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что зерновая биржа в будущем может трансформироваться в полноценную товарную биржу. В принятой на саммите Казанской декларации инициатива по созданию такой биржи и "ее последующему развитию, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства" была поддержана.

Разработкой концепции зерновой биржи БРИКС и другими вопросами, связанными с созданием этой торговой площадки, в России занимается межведомственная группа под эгидой Минэкономразвития. В середине июня 2025 года сообщалось, что проект концепции находится на межведомственном согласовании и готовится к передаче партнерам по БРИКС.