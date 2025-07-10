Крупнейшие банки в июне увеличили долю покупок на аукционах ОФЗ с 52,8% до 67,2%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июне по-прежнему предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), выкупив 67,2% размещений, сказано в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В мае их доля составляла 52,8%, в апреле - 57,7%. В марте они выкупили 32,4% размещений, в феврале - 47,1%, в январе доля крупнейших упала до 44,7% с 79,1% в декабре.

Доля некредитных финансовых организаций (НФО) в рамках доверительного управления в июне продолжила снижаться - до 17,3% с 19,9% в мае (в апреле она составляла 22,3%, в марте - 49,5%, в феврале - 18,7%).

Минфин в июне разместил на аукционах ОФЗ на сумму 703,2 млрд рублей, выполнив план заимствований на II квартал на 112,8%.

Основной спрос на ОФЗ на вторичном рынке наблюдался со стороны НФО: они увеличили покупки с 48,6 млрд рублей до 91,9 млрд рублей за счет собственных средств и с 21 млрд рублей до 55,2 млрд рублей в рамках доверительного управления. Физические лица продолжили нетто-покупки, выкупив в июне ценные бумаги на 35,4 млрд рублей (21,5 млрд рублей в мае). В подавляющем большинстве розничные инвесторы продолжают проявлять интерес к ОФЗ с фиксированным купоном (31,3 млрд рублей).

Крупнейшими продавцами ОФЗ на вторичном рынке были СЗКО, увеличив объемы нетто-продаж со 126,7 млрд рублей до 175,2 млрд рублей. При этом крупнейшие банки вернулись к более активной продаже ОФЗ-ПД по сравнению с ОФЗ-ПК - на 107,1 млрд рублей и 68,1 млрд рублей соответственно (месяцем ранее ОФЗ-ПК было реализовано на 66 млрд рублей, ОФЗ-ПД - на 60,7 млрд рублей).

С учетом операций на аукционах ОФЗ СЗКО остались нетто-покупателями гособлигаций, нарастив суммарные покупки до 199,8 млрд рублей (суммарный объем покупок в мае составил 46,9 млрд рублей, в апреле - 123 млрд рублей).