Поиск

Индонезия выдала РФ владельца телеграм-канала, продававшего персональные данные людей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Индонезия выдала России Александра Зверева, создавшего телеграм-канал, через который можно было приобрести информацию о персональных данных граждан, полученную из силовых структур, сообщила в пятницу Генпрокуратура РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Индонезии экстрадируют Александра Зверева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, в 2018 году года Зверев создал телеграм-канал, "привлек к преступной деятельности иных лиц, в том числе оперуполномоченного отделения контрольно-пропускного пункта "Краснодар-аэропорт" ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю".

В канале также можно было купить информацию из справочных баз МВД России, ФСБ и операторов мобильной связи.

"После чего стал оказывать подписчикам канала платные услуги по предоставлению персональных данных граждан и сведений об их частной жизни", - сообщили в Генпрокуратуре.

Звереву удалось скрыться от следствия, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте 2022 года его объявили в международный розыск.

"Запрос о выдаче направлен в связи с задержанием Зверева в июне 2022 года на территории Индонезии. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола обвиняемый будет доставлен в Москву", - сказали в Генпрокуратуре.

Индонезия Генпрокуратура РФ МВД России Интерпол Александр Зверев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Барнауле горит склад на площади 500 кв. м

В Барнауле горит склад на площади 500 кв. м

Бывший директор РАЭК арестован по обвинению в госизмене

Отменены ограничения для аэропортов "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

Отменены ограничения для аэропортов "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

Что произошло за день: четверг, 10 июля

Крупнейшие экспортеры в июне увеличили продажу валюты до $7,5 млрд с $7,3 млрд в мае

МВД объявило в розыск Евгения Чичваркина

СД РЖД рекомендовал направить на дивиденды на "префы" за 2024 год 11 млрд рублей

Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законов на демографию

Рябков считает, что РФ и США скоро определятся со сроками III раунда консультаций

Рябков считает, что РФ и США скоро определятся со сроками III раунда консультаций

Обвиняемый в получении взятки от "Торпедо" арбитр отправлен под домашний арест

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6703 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });