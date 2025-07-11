Индонезия выдала РФ владельца телеграм-канала, продававшего персональные данные людей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Индонезия выдала России Александра Зверева, создавшего телеграм-канал, через который можно было приобрести информацию о персональных данных граждан, полученную из силовых структур, сообщила в пятницу Генпрокуратура РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Индонезии экстрадируют Александра Зверева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, в 2018 году года Зверев создал телеграм-канал, "привлек к преступной деятельности иных лиц, в том числе оперуполномоченного отделения контрольно-пропускного пункта "Краснодар-аэропорт" ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю".

В канале также можно было купить информацию из справочных баз МВД России, ФСБ и операторов мобильной связи.

"После чего стал оказывать подписчикам канала платные услуги по предоставлению персональных данных граждан и сведений об их частной жизни", - сообщили в Генпрокуратуре.

Звереву удалось скрыться от следствия, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте 2022 года его объявили в международный розыск.

"Запрос о выдаче направлен в связи с задержанием Зверева в июне 2022 года на территории Индонезии. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола обвиняемый будет доставлен в Москву", - сказали в Генпрокуратуре.