Женщина погибла в результате обстрела белгородского Шебекино

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, погибла мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал губернатор в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, вследствие прилета боеприпасов в одном из частных домов пробита кровля, на территории другого домовладения повреждены хозпостройки. Также посечены осколками два автомобиля.