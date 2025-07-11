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Женщина погибла в результате обстрела белгородского Шебекино

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, погибла мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал губернатор в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, вследствие прилета боеприпасов в одном из частных домов пробита кровля, на территории другого домовладения повреждены хозпостройки. Также посечены осколками два автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Шебекино Белгородская область
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