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Мужчина погиб при прилете снаряда в дом в белгородском Шебекино

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ в городе Шебекино.

"В городе Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина. Бойцы самообороны достали его из-под завалов и доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за него, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Один дом получил значительные разрушения, также перебита газовая труба. В четырех частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы, хозпостройка. Кроме того, повреждены три автомобиля, сообщил Гладков.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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