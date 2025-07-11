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Минприроды предложило регулировать деятельность центров реабилитации животных

Минприроды предложило регулировать деятельность центров реабилитации животных
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минприроды России подготовило поправки в законодательство, которыми вводится правовое регулирование деятельности центров по реабилитации животных, сообщает пресс-служба министерства.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу для общественного обсуждения, которое завершится 31 июля.

Поправки дадут возможность частным центрам реабилитации спасать травмированных животных без лишних бюрократических процедур, заявляет министерство.

"Для спасения животных, согласно изменениям, больше не потребуется отдельное разрешение на каждый случай. Это упростит процедуру изъятия и дальнейшей реабилитации. Центры смогут работать по двум типам разрешений: для краснокнижных видов выдачей разрешений займётся Росприроднадзор, для остальных — региональные власти", - говорится в сообщении Минприроды.

Законопроект закрепляет такие понятия, как "центр реабилитации объектов животного мира", "реабилитационное изъятие объектов животного мира", а также дополняет определение понятий "полувольные условия" и "искусственно созданная среда обитания".

"Изменения призваны упорядочить и сделать более прозрачной работу как государственных, так и частных центров, которые оказывают помощь пострадавшим животным. Для этого законопроект предусматривает введение обязательных норм и требований к центрам", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что согласно проекту, предпочтителен выпуск именно на территорию, где произошло изъятие.

В национальном проекте "Экологическое благополучие" также предусмотрена финансовая поддержка федеральных центров для травмированных и конфискованных диких животных, которые включены в Красную книгу; сейчас разрешение на такую работу есть у 56 организаций.

Минприроды Росприроднадзор
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