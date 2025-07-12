Спорткомплекс загорелся после атаки украинского дрона в Белгороде

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание, возникшее на кровле спортивного комплекса после атаки беспилотника ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли - пожарные расчеты на месте занимаются его ликвидацией", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Второй беспилотник атаковал здание социального объекта - повреждены фасад и остекление.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Гладков.