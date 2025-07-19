Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 87 беспилотников ВСУ

В том числе двух дронов, летевших на Москву

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО с 18:15 до 23:05 мск пятницы над российскими регионами уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотников.

Как уточнили в ведомстве, 5 БПЛА нейтрализовано над Московским регионом, из них два летели на Москву, 48 - над Брянской областью, 12 - над Орловской, 10 - над Калужской, восемь - над Ростовской и по одному - над Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.