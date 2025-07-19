Запорожская область вновь обесточена

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Отключение электроснабжения зафиксировано на всей территории Запорожской области, сообщил в субботу губернатор региона Евгений Балицкий.

Как он написал в своем телеграм-канале, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Причины отключения не называются.

В ночь с четверга на пятницу губернатор сообщил, что регион частично обесточен, свет отсутствует в ряде муниципалитетов. Позднее он уточнил, что причиной отключения стала атака БПЛА на электросетевое оборудование, повреждения он назвал значительными. В пятницу велись восстановительные работы, во второй половине дня электроснабжение восстановили.