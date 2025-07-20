Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 93 дронов ВСУ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье нейтрализовали 93 беспилотника над регионами России, из них 19 - над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 38 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, 19 - над территорией Московского региона, в том числе 16, летевших на Москву. 11 беспилотников ликвидированы над территорией Калужской области, 8 - над территорией Тульской области.

По пять - над территориями Орловской и Нижегородской областей, три над акваторией Черного моря, два - над территорией Курской области и по одному над Белгородской и Рязанской областями.