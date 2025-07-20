Песков заявил, что время для встречи Путина и Трампа пока не настало

Он назвал последний по счету разговор президентов прагматичным и деловым

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом со временем обязательно состоится, возможно, она будет необходима для фиксации будущих договоренностей, но пока время еще не настало, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Она возможна, и со временем она обязательно случится, она необходима. Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист выложил у себя в телеграм-канале.

Так он ответил на вопрос, возможно ли, что Путин и Трамп проведут встречу, как когда-то была проведена встреча Путина с бывшим президентом США Джо Байденом без дополнительной подготовки каких-либо документов для подписания лидерами.

Песков подчеркнул, что соответствующую работу только предстоит сделать. "Да, Россия готова двигаться быстро, нам главное достичь своих целей, наши цели понятны, очевидны, они не меняются. Но процесс зависит не только от нас", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он также сообщил, что последний разговор Путина и Трампа, после которого, по сообщениям СМИ, американский президент говорил о недовольстве его результатами, был прагматичным и деловым.

"Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях", - сказал Песков в интервью Зарубину, отвечая на вопрос, насколько непростой была эта беседа.

Вместе с тем он подчеркнул, что это был разговор людей, "которые готовы слышать друг друга".

На вопрос, как можно объяснить формулировки, которые Трамп сегодня использует в адрес России, представитель Кремля ответил, что Трамп - "это президент крупнейшей экономики мира". "С другой стороны, мы все уже привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию (на Украине)", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин "говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло, это длительный процесс, он непрост". "Скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают", - считает он.

Последний по счету телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля.