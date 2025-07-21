Из законопроекта о регулировании BNPL уберут запрет на работу с иностранными продавцами

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект № 689381-8 о передаче под контроль Банка России сервиса покупок в рассрочку. Максимальный лимит на сумму покупок без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) поднят с 15 до 50 тысяч рублей, исключен запрет на механизм BNPL при покупках у иностранных компаний.

Законопроект в августе 2024 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

C помощью сервисов BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки. При этом такие посредники не заключают с потребителем договор кредита и их услуги не регулируются. Законопроект определяет статус посредника, который будет выполнять функции оператора сервиса рассрочки. Таким посредником может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. Если оператором сервиса рассрочки является не банк и не микрофинансовая организация, его минимальный размер капитала должен составлять не менее 5 млн рублей.

Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, вести реестр операторов.

К второму чтению добавлена норма о том, что действие закона не распространяется на схемы прямой рассрочки от продавца. Уточняется, что оператор сервиса рассрочки не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, за исключением деятельности микрофинансовой организации.

В первом чтении был прописан запрет на использование сервиса рассрочки для покупок у иностранных продавцов. То есть сервисы рассрочки не могли использоваться для покупок у иностранных компаний или ИП. Ранее правительство в своем отзыве предлагало исключить этот запрет, что и было сделано комитетом ко второму чтению.

Ранее предполагалось, что максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 года (дата вступления в силу закона) составит 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 года не сможет превышать 4 месяца. Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй был установлен в 15 тысяч рублей. Если сумма превысит этот порог, оператор должен был направить информацию в БКИ.

Во втором чтении лимит на сумму покупок, по которым оператор вправе не передавать данные в БКИ, увеличен с 15 тысяч до 50 тысяч рублей. В расчет этой суммы не включаются штрафы, пени и иные меры ответственности. Если совокупная задолженность пользователя превышает порог, оператор обязан передать информацию в БКИ.

Во втором чтении также добавлены положения о защите потребителей. Размер неустойки по договору не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Оператор обязан предоставить пользователю возможность досрочной уплаты полной или частичной суммы рассрочки без взимания платы, а при частичной досрочной оплате информировать его об остатке долга, графике и суммах оставшихся платежей.

В первом чтении оператор сервиса рассрочки не мог получать денежные средства пользователя, направленные на возмещение издержек оператора, до момента оплаты договора, предусматривающего приобретение объекта рассрочки. Во втором чтении формулировку уточнили: теперь оператор не вправе принимать деньги в счет исполнения обязательств по уплате цены договора о предоставлении сервиса рассрочки до оплаты основного договора с продавцом (исполнителем, подрядчиком или лицензиаром), за исключением первого платежа по первому договору рассрочки. Это изменение дает оператору возможность получить начальный взнос, сохраняя ограничение на дальнейшие платежи до завершения оплаты основного договора.

Предлагается перенести срок вступления в силу закона на четыре месяца. Так, с 1 апреля 2026 года (дата вступления в силу закона) максимальный срок рассрочки составит не более 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 года - не более четырех месяцев. Действие положений закона не будет распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о предоставлении сервиса рассрочки, заключенных до дня его вступления в силу.