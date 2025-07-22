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РФ рассчитывает на выделение Китаем беспошлинной квоты на ввоз российского зерна

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает на выделение Китаем квоты на беспошлинный ввоз российского зерна.

"Основной вопрос (для расширения экспорта зерна в Китай - ИФ) - соглашение с китайскими партнерами о выделении беспошлинного импорта на закупки с их стороны наших зерновых. Сейчас, к сожалению, у нас пока нет такой возможности. Поставки в Китай всех зерновых не превышают 1 млн тонн (в год - ИФ)", - сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании по вопросам развития экспорта зерна, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в Чите во вторник.

По ее словам, вместе с коллегами из Минэкономразвития Минсельхоз регулярно проводит встречи с китайскими партнерами.

"Очень надеемся на согласование со стороны Китая выделение нам квоты. Это процесс длинный. Собственно, как мы шли по свинине много-много лет. В итоге нам удалось (получить разрешение на поставки российской свинины на китайский рынок - ИФ). Здесь тоже надеемся на положительное решение китайских коллег", - сказала она.

Как заявила министр, китайский рынок позволит во многом реализовать потенциал экспорта зерна, который есть и будет нарастать в регионах Сибири и Дальнего Востока, особенно с учетом функционирования Забайкальского зернового терминала. "Мы понимаем, что при проектной мощности в 8 млн тонн, которые сейчас есть у терминала, 80% зернового профицита (в сибирских и дальневосточных регионах - ИФ) мы могли бы вывозить через терминал. Для развития зернового кластера в Сибири это очень хорошая перспектива", - сказала она.

Как сообщила министр, в настоящее время профицит зерна по Сибири и Дальнему Востоку в среднем - в зависимости от урожая и погоды - составляет от 5 млн до 8 млн тонн. "В этом году с учетом переходящих остатков на 1 июля - порядка 5 млн тонн. Это то, что нужно вывезти из сибирского региона. Здесь с учетом прогнозируемого роста профицит может увеличиться до 11-12 млн тонн, этот объем нужно буде вывезти", - сказала она.

По расчетам Минсельхоза, с учетом задачи по увеличению производства сельхозпродукции к 2030 году на 25% (по сравнению с 2021 годом) сбор зерна в Сибири и на Дальнем Востоке должен увеличиться до 22 млн тонн с нынешних 18 млн тонн. Это планируется сделать в том числе и за счет ввода в оборот сельхозземель. В частности, "в Сибири потенциал ввода земель в два раза превышает потенциал центральной России", сказала министр, подчеркнув, что Сибирь является точкой роста для ввода земель в оборот.

Говоря о поставках российской пшеницы в Казахстан, также играющих большую роль в развитии экспортного потенциала восточных регионов, Лут заявила, что экономические отношения с республикой "достаточно развиты". "Есть приграничная торговля - порядка 2-3 млн тонн мы экспортировали в Казахстан. Но это достаточно конъюнктурная вещь. Например, в прошлом году у Казахстана был очень хороший свой урожай, и он ввел ограничения на импорт зерна, в том числе и из ЕАЭС. РФ не имела в прошлом году экспорта зерновых в Казахстан, что осложнило ситуацию для сибиряков", - сказала Лут.

По ее словам, в настоящее время 88% всех зерновых вывозится из РФ морским транспортом через порты. Внутри страны до портов зерно доставляется автотранспортом, по железной дороге и речным транспортом. "Мы считаем, что можно будет переориентировать часть железнодорожных перевозок на речное направление, и, конечно, смотрим на мультимодальные маршруты, которые будут способствовать вывозу зерна из Сибири, - сообщила Лут. - Пока идет тестирование, определенных маршрутов пока нет. Надеюсь, в этом году это (тестирование - ИФ) закончим, и со следующего года (мультимодалные маршруты - ИФ) должны будут заработать".

Оксана Лут Минсельхоз РФ Китай
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