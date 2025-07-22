Прием заявлений на IT-отсрочку от осеннего призыва начался на "Госуслугах"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минцифры России объявило о начале приема на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) заявлений на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв этого года для сотрудников аккредитованных IT-компаний.

"Стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы в осенний призыв. До 6 августа включительно ИТ-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через Госуслуги. Для граждан, состоящих на воинском учёте в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, действуют другие сроки", - говорится в сообщении.

Работодатель до 11 августа должен подтвердить данные о сотруднике в своём личном кабинете и направить их в Минцифры. В случае, если специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку, напомнили в Минцифры.

В министерстве рекомендовали IT-специалистам обратить внимание на несколько моментов при создании заявления: тщательно проверять данные о себе - военкомат, компания, ИНН, вуз, номер диплома и т.д., убедиться, что отдел кадров передал сведения о вас в Минцифры, а также сохранить свой номер заявления на "Госуслугах".

Минцифры в свою очередь передаст информацию Минобороны до 1 сентября, а призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Минцифры сообщило, что для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки: подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября, компании направят списки до 11 сентября, Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября, а комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря.

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года (для Крайнего Севера - до 11 сентября 2025 года).

Требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из ранее утверждённого правительством перечня.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов в 2022-2024 годах, а также в весенний призыв этого года.