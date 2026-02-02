Начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной военной службы в этом году

Заявление можно подать на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ объявило о начале приема на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) заявлений на отсрочку от срочной службы в армии в текущем году для сотрудников аккредитованных IT-компаний.

"Со 2 февраля ИТ-специалисты могут на "Госуслугах" подать заявление на отсрочку от срочной службы в 2026 году. После отправки заявки специалиста работодатель увидит её в личном кабинете организации и, если данные указаны верно, подтвердит. Если работник не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация", - сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Подать заявление нужно один раз. Если сотрудник сменил место работы, то необходимо внести его от нового работодателя - форма будет работать круглый год", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что компании нужно проверить и подтвердить данные сотрудников, затем направить через "Госуслуги" списки в Минцифры РФ.

"От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования", - уточнили в пресс-службе.

В свою очередь Минцифры РФ передаст информацию в Минобороны, в далее решение по отсрочке примет призывная комиссия.

"Компаниям нужно сформировать и подать списки заранее. До 1 марта Минцифры направит первые списки в Минобороны", - отметили в министерстве.

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев (334 дней) в течение года, предшествующего дате начала отправки призывников к месту службы (1 апреля или 1 октября).

Требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из ранее утверждённого правительством перечня.

"На отсрочку могут претендовать закончившие обучение, даже если диплом о высшем образовании ещё не выдан на момент формирования списков. При этом документ нужно будет предоставить в призывную комиссию", - отмечается в сообщении.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов в 2022-2025 годах.