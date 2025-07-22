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Глава Минцифры заявил о 56 тыс. заблокированных ресурсов с экстремистскими материалами

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тыс. ресурсов с экстремистскими материалами, которые внесены в соответствующий реестр Минюста РФ; в адрес зарубежных платформ направлено 20 тыс. запросов об удалении, которые не исполняются, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тыс. ресурсам, которые отказались удалять экстремистские материалы", - сказал Шадаев на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Он отметил, что законодательство РФ предусматривает полную блокировку ресурса, в том числе зарубежных платформ, в случае отказа последних удалять запрещённый контент.

"Когда мы говорим про зарубежные платформы комплексно - это поиск, социальные сети, мессенджер - то здесь понятно, что единственная возможность остается - в случае, если платформа отказывается удалять экстремистский материал, - заблокировать всю платформу целиком", - сказал глава Минцифры.

"В настоящее время таких запросов к зарубежным платформам, в том числе ко всем известному мессенджеру - более 20 тыс. Когда соответственно операторы этих платформ отказываются удалять доступ к экстремистским материалам", - заявил глава Минцифры.

Максут Шадаев Минцифры Роскомнадзор
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