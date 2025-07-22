Поиск

"РусГидро" построило и ввело крупнейшую в Чечне ГЭС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" запустило в эксплуатацию на реке Аргун крупнейшую в Чечне гидроэлектростанцию.

""РусГидро" построило и ввело в работу Башенную ГЭС мощностью 10 МВт в Чеченской Республике. На сегодняшний день это крупнейший объект гидроэнергетики в регионе", - сообщила компания.

Станция будет вырабатывать 52 млн кВт.ч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения электричеством более 10 тыс. домохозяйств.

"Гидростанция построена на реке Аргун (бассейн реки Терек) в Итум-Калинском районе. На этом участке река обладает большим перепадом высот - 40 метров на протяжении 1,4 км, что повышает эффективность станции. Свое название Башенная ГЭС получила от Ушкалойских башен-близнецов XII века, которые расположены в ущелье вблизи станции", - уточняет компания.

Станция создана по деривационной схеме - без высотной плотины, затопления земель или влияния на водный режим реки. В состав сооружений ГЭС входят головной водозаборный узел, напорный бассейн, турбинные водоводы, здание станции. Напор воды на турбинах создается при помощи пробитого в горах деривационного тоннеля длиной почти 1,5 тыс. метров, через который может проходить 30 кубометров воды в секунду. В здании ГЭС смонтированы два гидроагрегата мощностью 5 МВт каждый.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства данного объекта - порядка 2 млрд рублей.

Башенная ГЭС построена в рамках комплексной программы "РусГидро" по развитию малой гидроэнергетики на территории Северо-Кавказского федерального округа. По программе уже построены восемь ГЭС, в том числе Черекская ГЭС в Кабардино-Балкарии, которая была введена в эксплуатацию в июле 2025 года.

В сообщении уточняется, что компания ведет строительство и проектирование в СКФО еще двух энергообъектов: Нихалойской ГЭС в Чечне и Верхнебаксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.

РусГидро СКФО Чечня Аргун Терек Итум-Калинский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Шадаев считает, что Запад пытается раскачать ситуацию в России через продвижение VPN

Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии в целях безопасности

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

Госдума приняла закон о повышении с 1 сентября госпошлин в сфере транспорта

Госдума приняла закон о повышении с 1 сентября госпошлин в сфере транспорта

Дума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN

Шадаев назвал запрет поиска экстремистского контента альтернативой дальнейшим блокировкам

Шадаев назвал запрет поиска экстремистского контента альтернативой дальнейшим блокировкам

Городецкий гидроузел на Волге закрыли для прохода судов из-за ЧП на шлюзе

Госдума освободила от экзамена по русскому мигрантов, приехавших по квоте правительства

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });