Что произошло за день: вторник, 22 июля

Штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов, задержания в редакции Baza, скончалась председатель Верховного суда РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что принятие законопроекта является альтернативой полной блокировке в России зарубежных платформ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты будут следить за правоприменением закона и в случае необходимости вносить в него изменения.

- В Москве задержаны главный редактор телеграм-канала "Baza" Глеб Трифонов и его коллега, сообщил СКР. Также задержаны трое сотрудников территориальных подразделений ОВД. Расследуется уголовное дело о передаче служебной информации третьим лицам. В ряде регионов прошли обыски.

- Дума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии. Предполагается, что фильму смогут отказать в выдаче прокатного удостоверения, если в нем есть материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

- Задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко. Чиновник задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при возведении фортификационных сооружений.

- Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Ей был 71 год. Исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ будет зампред высшей судебной инстанции Юрий Иваненко.

- Госдума приняла закон о повышении с 1 сентября госпошлин в сфере транспорта. В частности, в два раза вырастет пошлина за водительское удостоверение: за пластиковую карту с 2 тыс. до 4 тыс. руб., а за удостоверение нового поколения - с 3 тыс. до 6 тыс. руб.

- Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с их подготовкой.

- Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии в целях безопасности. Это сделано на фоне угрозы со стороны украинских спецслужб.

- "АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка. Соответствующее решение будет приниматься в начале осени и может вступить в силу с 29 сентября.