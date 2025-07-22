Мужчина пострадал при детонации дрона в Белгородской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Белгородской области атаковали украинские беспилотники, есть раненый, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В посёлке Уразово Валуйского округа мужчина получил ранения при детонации дрона. У пострадавшего открытая рана лица и множественные осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставляет его в Валуйскую больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

В результате детонации второго дрона в здании социального объекта повреждено остекление. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля, один из которых уничтожен огнём. Ещё один FPV-дрон сдетонировал на стоянке коммерческого объекта - повреждены окна торговых объектов и два автомобиля.