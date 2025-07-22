Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Ранее 22 июля авиакомпания "Азимут" сообщила об отмене рейсов из Калуги в Петербург и Минеральные Воды "в связи с необходимостью корректировки расписания после ограничений воздушного пространства в аэропортах России".