Минобороны сообщило о возвращении из плена двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Из украинского плена возвращены двое российских военнослужащих, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Это произошло в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, сказано в сообщении министерства.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская помощь, после чего они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Два раунда российско-украинских переговоров прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимира Путина по культуре и историческому просвещению Владимир Мединский, ранее уже руководивший переговорной группой РФ в 2022 году.