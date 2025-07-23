Минобороны РФ заявило об уничтожении 51 дрона ВСУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 21:00 до 23:40 по Москве дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбит 51 украинский беспилотник.

По данным ведомства, 28 дронов уничтожено над Брянской областью, 10 - над Курской, шесть - над Ростовской, четыре - над Орловской, по одному - над Калужской, Тульской и Липецкой областями.

Днем 22 июля российские военные сообщили, что средства ПВО за сутки сбили две управляемые ракеты "Нептун" и 259 беспилотников ВСУ.