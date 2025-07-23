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Ярославский губернатор увязал судьбу стадиона "Шинник" с финансированием от ПСБ

Банк, по его словам, готов рассмотреть выделение средств на строительство новой арены

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил на прямой линии с гражданами, что снос футбольного стадиона "Шинник" возможен только в случае строительства нового комплекса.

"В Ярославле не может такого быть, чтобы не было футбольного стадиона. Стадион "Шинник" в тяжелом состоянии. (...) Есть два варианта: реконструировать (стадион - ИФ), что почти невозможно. Это будет дорого. Проще построить новый", - сказал он.

Он подчеркнул, что без решения о строительстве нового стадиона "Шинник" не будет снесен.

"Никакого закрытия точно не будет, и этого быть не может", - отметил губернатор.

По его словам, власти нацелены на возведение нового комплекса.

"Мы перед собой ставим задачу выйти на строительство нового стадиона. Если банк ПСБ примет активное участие в финансировании нового стадиона... Новый стадион - это минимум 12 млрд рублей. Тогда - да (в случае финансирования - ИФ), то место, где находится сейчас стадион, мы можем подумать отдать под банки или общественное пространство", - сказал губернатор.

Евраев также отметил, что вариант, при котором ПСБ профинансирует строительство стадиона - существует.

"Федерального финансирования на 12 млрд рублей - нет (...) Несколько миллиардов рублей получить получится. Но основное финансирование, мы предполагаем, ляжет на банк (ПСБ - ИФ). Спасибо им огромное, что готовы рассмотреть такой вариант, чтобы город получил новый современный стадион", - добавил Евраев.

Ранее СМИ сообщали о решении властей Ярославской области снести стадион "Шинник" - единственный крупный футбольный объект в регионе. По их данным, землю планируют отдать под офис ПСБ.

На этом стадионе выступает команда Первой лиги "Шинник". Комплекс был построен в 1957 году в центре Ярославля. Частичная реконструкция была проведена в 2010 году, тогда обновили одну трибуну.

Михаил Евраев ПСБ Ярославль Шинник Ярославская область
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