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ПСБ сократил чистую прибыль по РСБУ в I полугодии до 73 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк ПСБ в первом полугодии 2025 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 72,9 млрд рублей, что на 23,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (97 млрд рублей), сообщается в отчетности банка.

Чистые процентные доходы в I полугодии выросли на 14,1%, до 215,8 млрд рублей, по сравнению с 189,1 млрд рублей в I полугодии 2024 года.

Расходы на резервы увеличились до 47 млрд рублей по сравнению с 1,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы после создания резервов снизились на 10%, до 168,8 млрд рублей, по сравнению с 187,5 млрд рублей в I полугодии 2024 года.

Операционные расходы выросли на 12,5% и составили 104,6 млрд рублей против 93 млрд рублей в I полугодии 2024 года.

Комиссионные доходы выросли на 7%, до 37,5 млрд рублей, по сравнению с 35,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Комиссионные расходы снизились на 15%, до 10,5 млрд рублей, с 12,4 млрд рублей в I полугодии 2024 года.

Активы банка по итогам I полугодия составили 8,4 трлн рублей, что на 17,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (10,1 трлн рублей).

Промсвязьбанк с 1 апреля 2025 года сменил название на Банк ПСБ и перерегистрировался из Москвы в Ярославль. Банк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам первого квартала 2025 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ПСБ Промсвязьбанк
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