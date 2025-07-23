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Госдума завершила весеннюю сессию восьмого созыва

В ходе сессии было принято 354 закона

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду провела заключительное заседание весенней сессии восьмого созыва.

В ходе сессии "принято 354 закона, из них 71 процент - законы прямого действия", сказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, подводя итоги сессии в своем выступлении.

"Это самый высокий показатель за последнее время", - подчеркнул он.

Володин считает, что депутатам надо стремиться, чтобы норм прямого действия было как можно больше, так как от этого зависит качество принимаемых решений.

По его словам, Госдуму поддерживает президент РФ Владимир Путин, и таким образом создается полноценный диалог с правительством и другими структурами. "И у нас именно по этой причине многое получается", - отметил он.

Володин подчеркнул, что депутаты видят оценку общества, и это "надо воспринимать как аванс и постараться сделать все, чтобы эффективность работы парламента росла".

Он сообщил, что перед началом заседания разговаривал с Путиным и глава государства пожелал депутатам не терять набранный темп и сделать все, чтобы работа строилась на основе консолидации.

Владимир Путин Вячеслав Володин Госдума
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