Володин сообщил о планах посетить КНДР

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах в ближайшее время посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

"Мы в ближайшее время посетим КНДР", - сказал Володин, выступая на завершающем сессию Думы заседании в среду.

Он выразил благодарность гражданам и руководству КНДР за их поддержку в отражении вторжения украинских сил в Курской области. "Военные КНДР вместе с российскими солдатами и офицерами защищали нашу Родину, как свою. Мы никогда этого не забудем. Хочется сказать спасибо за такую помощь", - сказал Володин.

Он добавил, что при посещении КНДР российские парламентарии донесут эту благодарность до северокорейских партнеров. "Обязательно об этом скажем лично всем, с кем будем встречаться, именно так и должны строиться отношения", - сказал Володин.