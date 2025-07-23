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Госдуме предложили запретить кормить бездомных собак на определенных территориях

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий запрет на кормление бездомных собак в общественно-деловых, производственных, рекреационных зонах и некоторых других местах.

"В число запрещенных для кормления бездомных собак мест предлагается включить территории (...): общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и иные виды территориальных зон", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы в среду.

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В ней отмечается, что иные виды территорий могут определяться регионами, в них могут войти детские и спортивные площадки, территории, прилегающие к зданиям и медицинским организациям, в том числе санаторно-курортным, аптечным организациям, организациям культуры, социального обслуживания, образовательным организациям, физкультурно-спортивных организациям. Кроме того, предусматривается возможность на региональном и местном уровне самостоятельно расширять данный перечень мест.

Законопроект 974751-8 внесен депутатами Николаем Валуевым, Татьяной Буцкой (фракция "Единая Россия), Ниной Останиной (КПРФ) и другими.

Госдума
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