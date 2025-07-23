Рост промпроизводства в РФ в июне составил 2,0%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в июне 2025 года составил 2,0% в годовом сравнении после повышения на 1,8% в мае, на 1,5% в апреле, 0,8% в марте, 0,2% в феврале и на 2,2% в январе, сообщил в среду Росстат.

Во II квартале рост промышленности составил 1,8% в годовом выражении после подъема на 1,1% в I квартале (в I квартале в годовой динамике сыграл определенную роль фактор високосного 2024 года).

За I полугодие 2025 года промпроизводство в РФ выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в июне 2025 года оказались хуже оценок экономистов, которые ожидали более значительного ускорения годовых темпов на фоне календарного фактора - в июне 2025 и июне 2024 года было одинаковое количество рабочих дней (по 19), в то время как в мае 2024 года было 20 рабочих дней, а в мае 2025 года - лишь 18 дней. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за июнь на 2,4%.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промышленность РФ в июне снизилась на 1,7% после роста 2,5% в мае, на 0,9% в апреле, снижения на 0,7% в марте, роста на 0,4% в феврале и падения на 3,2% в январе.

В июне 2025 года немного ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 4,1% в годовом сравнении с 4,0% в мае (за январь-июнь обработка выросла на 4,2%).

В добывающем секторе в июне 2025 года снижение составило 0,9% в годовом выражении после уменьшения на 1,1% в мае (за январь-июнь - снижение в добыче на 2,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в июне было зафиксировано снижение на 1,3% после сокращения на 0,8% в мае (за январь-июнь - снижение на 2,3%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение в июне составило 1,1% после уменьшения на 1,6% в мае (за январь-июнь - снижение на 1,1%).

Отрасли, показавшие в июне 2025 года рост по сравнению с июнем 2024 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 23,7%; производство табачных изделий - 18,1%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 17,0%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 12,9%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 7,4%; производство кокса и нефтепродуктов - 5,6%; производство текстильных изделий - 3,2%; добыча металлических руд - 4,1%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 2,1%; производство химических веществ и химических продуктов - 1,9%; производство напитков - 1,9%.

Отрасли, снизившие объемы производства в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 29,8%; добыча прочих полезных ископаемых - 21,0%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 10,5%; производство бумаги - 2,2%; производство кожи и изделий из кожи - 8,9%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 8,8%; производство мебели - 7,1%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 6,3%; производство одежды - 4,6%; производство электрического оборудования - 3,8%; ремонт машин и оборудования - 2,9%; металлургическое производство - 1,9%; производство прочих готовых изделий - 1,1%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году.

В 2025 году экономисты ожидают роста промышленности РФ на 1,8% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале июля).

Минэкономразвития РФ в конце апреля повысило свой прогноз по росту промышленности в 2025 году до 2,6% с 2,0% в сентябрьской версии.