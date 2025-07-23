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Три женщины ранены при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ в регионе, есть раненые.

"В городе Грайвороне в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины. Они самостоятельно обратились в медицинское учреждение. У всех врачи диагностировали баротравмы. Необходимая помощь оказана, лечение будут продолжать амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

В здании повреждены кровля и фасад. У двух легковых автомобилей выбиты стёкла и посечены кузова.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство - повреждено частное домовладение.

В селе Байцуры Борисовского района беспилотник атаковал частный дом - выбиты окна, посечены фасад и хозяйственная постройка.

Город Шебекино дважды подвергся обстрелу. В 14 частных домах повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. Три надворные постройки получили повреждения, одна из них разрушена. Перебиты газовая труба и линия электропередачи. Осколками посечены два легковых автомобиля. Ударом FPV-дрона пробита крыша жилого дома.

В селе Тогобиевка Валуйского округа вследствие детонации дрона в частном доме повреждена кровля.

Ещё одна атака FPV-дрона на частный дом зафиксирована в селе Устинка Белгородского района - разрушен навес, выбиты окна и посечена крыша.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
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