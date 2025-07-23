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РФ предлагает Украине рассмотреть объявление на линии фронта коротких перемирий для сбора раненых

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - РФ предложила украинской стороне рассмотреть вопрос о возможности объявления на линии боевого соприкосновения коротких перемирий для работы санитарных команд, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Ещё раз предложили украинской стране рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос: объявления на линии соприкосновения, на линии фронта коротких, по 24-48 часов, перемирий для того, чтобы была возможность для санитарных команд забрать раненых, чтобы была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов. Сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых. Для нас важна каждая жизнь", - сказал Мединский по итогам переговоров в среду.

Владимир Мединский Украина
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