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Захарова заявила, что РФ заинтересована в стабильном и безопасном Южном Кавказе

В Москве видят попытки США вмешаться в процесс снятия транспортной блокады в регионе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия с уважением относится к решению Армении и Азербайджана работать над нормализацией двусторонних отношений в рамках прямого диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия заинтересована в стабильном, безопасном, мирном, процветающем Южном Кавказе. И одним из необходимых условий для достижения этого, конечно, является долгожданное примирение Баку и Еревана", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она напомнила, что "при непосредственном содействии России и лично президента Владимира Путина в 2020 году был запущен большой этап армяно-азербайджанской нормализации".

"В определенный момент Армения и Азербайджан предпочли прямой двусторонний диалог, мы уважаем такой выбор. Все-таки речь идет о том, что им предстоит договариваться и жить друг с другом, с соседями. Поэтому если нашли возможность для прямого диалога - да, это их выбор, значит многое из того, о чем мы говорили, получается", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что российская сторона "по-прежнему готова оказывать партнерам востребованное содействие".

При этом Захарова отметила, что Запад стремится "выдернуть армяно-азербайджанскую нормализацию из регионального измерения".

"Западники нацелены перевести процесс примирения Баку и Еревана на свои рельсы. Куда эти рельсы обычно приводят, мы тоже знаем. Видимо это сделано для того, чтобы в очередной раз заработать политические очки, заявить об очередных успехах собственных усилий", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, подрыву принципа региональной самодостаточности, когда решением актуальных вопросов занимаются государства Южного Кавказа и непосредственно граничащие с ними страны".

Она отметила, что в Москве "видят попытки Вашингтона вмешаться и в процесс снятия транспортной блокады в регионе".

"На самом деле, ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, предложить они не могут", - заявила Захарова.

Азербайджан Армения МИД РФ Мария Захарова Южный Кавказ
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