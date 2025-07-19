Алиев заявил, что Армения может лишиться статуса транзитной страны

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Армения может потерять шанс стать транзитной страной, если продолжит блокировать Зангезурский коридор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"К сожалению на армянской стороне никакие работы (связанные с Зангезурским коридором - ИФ) за последние пять лет не велись. Этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. В таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю", - сказал он в субботу на встрече с участниками III Шушинского глобального медиа-форума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта", проходящего в Ханкенди.

По словам Алиева, если Армения будет и дальше блокировать этот процесс, то эта страна окажется не только в транспортной изоляции, в которой она сегодня находится, но и в определенной степени в политической изоляции.