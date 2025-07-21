В Ереване усмотрели в заявлениях Алиева скрытые территориальные претензии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Армения готова обеспечить на своей территории транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью на основе полного уважения территориальной целостности республики, однако усматривает в заявлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева скрытую территориальную претензию.

Об этом агентству "Арменпресс" заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"Заявление президента Азербайджана о том, что граждане Азербайджана не должны сталкиваться с армянской пограничной службой, выходит за рамки логики состоявшихся обсуждений. Это, по сути, скрытая территориальная претензия к Республике Армения, которая не может быть приемлемой и противоречит духу и букве состоявшихся до сих пор переговоров и соглашений", - сказала Багдасарян.

По ее словам, 16 июля премьер-министр республики Никол Пашинян отметил на своей пресс-конференции, что "грузы и граждане, въезжающие на территорию Армении, включая транзитные грузы, должны проходить обязательный таможенный и пограничный контроль в соответствии с международно признанными стандартами".

Багдасарян подчеркивает, что "Армения никогда не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать с кем-либо терминологию, упомянутую президентом Азербайджана, и вытекающую из нее логику". "Республика Армения обсуждает проект "Перекресток мира" как с Азербайджаном, так и с другими международными партнерами. Республика Армения рассчитывает на разблокирование транспортного сообщения между Сюникской областью Республики Армения и остальной частью Республики Армения, а также из третьих стран и в третьи страны через территорию Азербайджанской Республики", - сказала она.

Армения в свою очередь, добавила пресс-секретарь, "готова обеспечить на своей территории транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, а также транспортное сообщение из Азербайджана в третьи страны и из третьих стран".

"Всё это должно происходить на основе полного уважения территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции двух стран и принципа взаимности", - отметила Багдасарян.

По ее словам, Армения не обсуждала никаких других вариантов в Абу-Даби 10 июля, ни до, ни после этого и не будет обсуждать.

Багдасарян заявила, что Армения не может не обладать информацией о том, кто въехал на ее территорию, покинул ли он ее или нет, не может не проверяться соответствие граждан и представленных ими документов требованиям законодательства, и в случае несоответствия их въезд на территорию Республики Армения не может быть разрешен.

"Республика Армения не может не владеть информацией о том, был ли груз или товар, прибывший на ее территорию с целью транзита, вывезен с территории Республики Армения или нет, в противном случае может открыться неконтролируемый источник контрабанды и оборота запрещенных товаров. Республика Армения не может не обладать информацией о том, какой груз проходит через ее территорию, поскольку, например, если вагон или грузовик, груженный химикатами, выйдет из строя, ответственность за последствия несет наша страна, а устранением этих последствий займутся соответствующие службы Республики Армения. При пересечении территории Республики Армения нет вариантов не встретиться с соответствующими службами нашей страны", - подчеркнула она.

"Другое дело, и об этом премьер(...) Эти встречи на пограничных и таможенных пунктах Республики Армения могут проходить с использованием современных технологий, иногда бесконтактно, с биометрическими паспортами и онлайн-декларированием и сканированием грузов. Сейчас это формат, принятый во многих странах мира", - заявила пресс-секретарь Пашиняна.

Она отметила, что вагоны, проходящие по территории Армении, также должны быть опломбированы, чтобы исключить выброс из них контрабандных товаров.

Что касается инвестиций, необходимых для разблокирования транспортных путей в обеих странах, то Багдасарян заявила, что каждая страна определяет подходящие для нее инвестиционные схемы.

Пресс-секретарь отметила, что строительство на территории Армении железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, начнется после достижения соответствующих соглашений с Баку.

"Предложения по разблокированию транспортных путей региона неоднократно представлялись Азербайджану правительством Армении. Более того, в прошлом году Азербайджану было сделано новое предложение, согласно которому армянские составы с армянскими машинистами могли бы обеспечить железнодорожные грузоперевозки между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, а также Сюникской областью и другими частями Республики Армения", - сказала она.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что менее чем через год азербайджанский участок железной дороги будет полностью построен, а на армянской стороне за последние пять лет никаких работ не велось. По словам Алиева, в этом случае "шансы Армении когда-либо стать транзитной страной практически равны нулю, и если Армения продолжит препятствовать этому процессу, она окажется не только в транспортной, но и в политической изоляции".

Пресс-секретарь Пашиняна заявила, что Азербайджан либо замалчивает предложения армянской стороны, либо отвергает их.

"Я уполномочена подтвердить готовность Республики Армения реализовать все вышеуказанные решения. Что касается строительства железной дороги, железная дорога, строящаяся в Азербайджане, также имеет внутреннее значение, поскольку связывает Баку с западными регионами Азербайджана. Республика Армения будет мотивирована на строительство железной дороги протяженностью 42 км в Сюникской области только в случае соглашения с Азербайджаном, поскольку без согласования с Азербайджаном эта железная дорога не может быть использована даже для внутренних грузоперевозок в Армении. Так что обвинение Армении в снятии блокировки региональных коммуникаций с повестки совершенно необоснованно", - отметила она.

Багдасарян заявила, что сразу после достижения соглашений с Азербайджаном начнется строительство указанной железной дороги, и уже ведутся подготовительные работы, такие как строительство новой дороги для села Нрнадзор, автомобильное сообщение с которым в настоящее время осуществляется по бывшей железнодорожной ветке.

Она добавила, что Армения заинтересована в разблокировании всех транспортных путей с соседями.