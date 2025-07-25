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Основания ожидать улучшения своего достатка в ближайший год видят 26% россиян

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Каждый четвертый россиянин (26%) уверен, что имеет реальные основания рассчитывать на повышение уровня своего достатка в ближайший год, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Наиболее оптимистичными в этом плане оказались сограждане в возрасте 18-30 лет (44%), показывают результаты исследования.

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Согласно опросу, более трети респондентов (37%) уверены, что в данный период сохранят стабильность своего материального положения, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 43%.

В свою очередь, 16% сограждан или каждый шестой видят основания для понижения своего достатка, среди опрошенных старше 60 лет так считает каждый пятый (22%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 21% респондентов затрудняются оценить перспективы своего материального положения на ближайший год.

Опрос был проведен 11-13 июля 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.


ФОМ РФ
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