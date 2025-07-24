Свое материальное положение как хорошее оценивают 20% россиян

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в настоящее время имеет хороший достаток, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на сайте социологического центра.

Среди возрастных категорий чаще всех своим нынешним материальным положением довольна молодёжь 18-30 лет (35%), показывают результаты исследования.

Согласно опросу, более половины сограждан (59%) на данный момент оценивают свой нынешний достаток как средний, среди респондентов 46-60 лет эта доля составляет 63%.

18% сограждан оценивают свое материальное положение как плохое, среди сограждан старше 60 лет своим достатком недоволен почти каждый четвертый (24%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 3% респондентов затрудняются дать оценку своему нынешнему материальному положению.

Опрос проводился 11-13 июля 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.