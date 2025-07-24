Поиск

Свое материальное положение как хорошее оценивают 20% россиян

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в настоящее время имеет хороший достаток, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на сайте социологического центра.

Среди возрастных категорий чаще всех своим нынешним материальным положением довольна молодёжь 18-30 лет (35%), показывают результаты исследования.

В РоссииК среднему классу себя относят 70% россиянЧитать подробнее

Согласно опросу, более половины сограждан (59%) на данный момент оценивают свой нынешний достаток как средний, среди респондентов 46-60 лет эта доля составляет 63%.

18% сограждан оценивают свое материальное положение как плохое, среди сограждан старше 60 лет своим достатком недоволен почти каждый четвертый (24%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 3% респондентов затрудняются дать оценку своему нынешнему материальному положению.

Опрос проводился 11-13 июля 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брянской области из-за атаки дронов загорелся свиноводческий комплекс "Мираторга"

Горьковский автозавод в августе будет работать в 4-дневном режиме из-за падения рынка

Горьковский автозавод в августе будет работать в 4-дневном режиме из-за падения рынка

Трехдневный траур объявлен в Приамурье после крушения самолета Ан-24

В МЧС предварительно заявили, что в катастрофе Ан-24 под Тындой никто не выжил

Режим ЧС ввели в Приамурье после крушения Ан-24

В Новошахтинске при пожаре в торговом центре погибли как минимум два человека

Совфед осенью вплотную займется вопросом о штрафах за нарушения на электросамокатах

Совфед осенью вплотную займется вопросом о штрафах за нарушения на электросамокатах

X5 прекращает отгрузки продукции Mars в свои сети из-за спора о ценах

X5 прекращает отгрузки продукции Mars в свои сети из-за спора о ценах

Кремль допустил возможность контакта с США по итогам переговоров РФ-Украина

Кремль допустил возможность контакта с США по итогам переговоров РФ-Украина

Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Приамурье

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6808 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2309 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });