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В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов
Фото: Милена Бозрикова/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Сочи 25 июля на прилет и вылет задерживается 38 авиарейсов, сообщает пресс-служба предприятия.

20 рейсов на вылет и 18 рейсов на прилет задержаны больше чем на два часа. Аэропорт обслуживает рейсы в соответствии с очередностью и готовностью самолетов.

"В настоящий момент обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная, работают точки общепита, места для отдыха имеются во всех секторах, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой", - отмечается в сообщении.

В ночь на 25 июля аэропорт прерывал работу примерно на два часа из соображений безопасности. Как сообщал представитель Росавиации, ограничения вводились также в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя и Тамбова.

В ночь на 24 июля в Сочи произошла массированная атака БПЛА ВСУ. На месте падения беспилотников загорелся гаражный кооператив. Два человека погибли, 13 пострадали.

Сочи Росавиация
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