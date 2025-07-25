ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже. Это могло привести к увеличению стоимости бензина на бирже, отметила ФАС.

"ООО "Газпром ГНП продажи" входит в группу лиц ПАО "Газпром". Компании принадлежит Сургутский ЗСК, который производит бензин и дизель. По данным "Петербургской биржи", объем реализации автомобильного бензина для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился: Аи-92 - на 74%, Аи-95 - на 50%", - сообщает ФАС.

Кроме того, ООО "Газпром ГНП продажи" производило закупку автомобильных бензинов на бирже у нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов, считает ведомство.

"В период сезонного и повышенного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, компания должна соблюдать положения закона о защите конкуренции, а также сохранять регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах", - заявила служба.

В середине июня ФАС сообщала, что направила в "Газпром" запрос о причинах снижения реализации топлива на бирже, компания должна была представить информацию в службу до 27 июня.

Биржевые цены на бензин начали повышаться в середине июня, во второй половине июля динамика роста ускорилась. К настоящему моменту стоимость Аи-92 на бирже находится у психологической отметки обнуления топливного демпфера, стоимость Аи-95 подходит к рекордам 2023 года.

Минэнерго отмечает стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Ведомство заявило, что совместно с ФАС и нефтяными компаниями осуществляет постоянный мониторинг и контроль ценовой динамики, что позволяет поддерживать баланс спроса и предложения.

"Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. Сезонное увеличение спроса в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике", - отмечает Минэнерго.