Поиск

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже. Это могло привести к увеличению стоимости бензина на бирже, отметила ФАС.

ЭкономикаВласти готовят дополнительные меры по сглаживанию биржевой волатильности на рынке топливаЧитать подробнее

"ООО "Газпром ГНП продажи" входит в группу лиц ПАО "Газпром". Компании принадлежит Сургутский ЗСК, который производит бензин и дизель. По данным "Петербургской биржи", объем реализации автомобильного бензина для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился: Аи-92 - на 74%, Аи-95 - на 50%", - сообщает ФАС.

Кроме того, ООО "Газпром ГНП продажи" производило закупку автомобильных бензинов на бирже у нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов, считает ведомство.

"В период сезонного и повышенного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, компания должна соблюдать положения закона о защите конкуренции, а также сохранять регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах", - заявила служба.

В середине июня ФАС сообщала, что направила в "Газпром" запрос о причинах снижения реализации топлива на бирже, компания должна была представить информацию в службу до 27 июня.

Биржевые цены на бензин начали повышаться в середине июня, во второй половине июля динамика роста ускорилась. К настоящему моменту стоимость Аи-92 на бирже находится у психологической отметки обнуления топливного демпфера, стоимость Аи-95 подходит к рекордам 2023 года.

Минэнерго отмечает стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Ведомство заявило, что совместно с ФАС и нефтяными компаниями осуществляет постоянный мониторинг и контроль ценовой динамики, что позволяет поддерживать баланс спроса и предложения.

"Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. Сезонное увеличение спроса в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике", - отмечает Минэнерго.

Аи-92 Аи-95 Газпром ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

Суд по иску Генпрокуратуры вернул в собственность РФ причальные стенки в бухте Улисс

Ракета с аппаратами "Ионосфера-М" и иранским спутником стартовала с Восточного

Более 20 поездов задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области и Краснодарском крае

Семьи жертв крушения Ан-24 в Приамурье получат выплаты из бюджетов РФ и области

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 105 беспилотников ВСУ

Правительственная комиссия по крушению Ан-24 и глава Приамурья вылетели в Тынду

Правительственная комиссия по крушению Ан-24 и глава Приамурья вылетели в Тынду

Обломки БПЛА попали в пассажирский поезд на Кубани, есть раненые

По делу о получении взяток от главреда Baza арестованы трое полицейских

Настоятель русского собора в Нью-Йорке станет зампредом Отдела внешних церковных связей РПЦ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6811 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });