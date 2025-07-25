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Трехсторонняя комиссия одобрила увеличение МРОТ почти на 21% в 2026 году

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, повышающий с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда на 20,7%, одобрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Там отметили, что Голикова в пятницу провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Члены комиссии обсудили и поддержали проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", в соответствии с которым с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 20,7% и составит 27 093 рубля", - говорится в сообщении.

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Там уточняется, что принятие законопроекта приведет к повышению заработной платы около 4,6 млн работников.

По данным аппарата, на заседании был рассмотрен и поддержан сторонами проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", разработанный по поручению президента РФ с целью усовершенствования положений, регулирующих ученический договор.

"Так, главу 32 Трудового кодекса РФ предложено дополнить нормами, конкретизирующими статус ученических договоров, обязательства сторон, а также виды программ, осваиваемых в период ученичества. Кроме того, предложено включить индивидуальных предпринимателей в круг лиц, которым позволено заключать ученические договоры", - поясняется в сообщении.

Там уточняется, что для ученика законопроект предусматривает гарантии трудоустройства, а также выплату стипендии за счет средств работодателя в течение всего периода обучения. Работодатель, в свою очередь, получит возможность вернуть потраченные на обучение средства в тех случаях, когда ученик не исполнил обозначенных договором обязательств.

"Кроме того, законопроектом предусмотрен механизм софинансирования расходов работодателей за счет средств бюджетов субъектов России. Предполагается, что расширение практики применения ученических договоров станет действенным механизмом для подготовки квалифицированных кадров, который поможет решить проблему кадрового обеспечения, а также станет социальным лифтом для работников, так как откроет для них перспективы успешного трудоустройства, карьерного роста и увеличения заработной платы", - говорится в сообщении.

Татьяна Голикова МРОТ
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