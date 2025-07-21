Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минтруд России предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2026 год на уровне 27 093 руб., говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале (проектов нормативных правовых актов - ИФ) regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.

Общественное обсуждение законопроекта "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" продлится до 4 августа.

В Минтруде напомнили, что МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.

"Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть - выше инфляции", - приводятся в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.

Отмечается, что повышение МРОТ напрямую затрагивает 4,6 млн россиян.

В настоящее время МРОТ равен 22 440 рублям.