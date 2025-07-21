Поиск

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минтруд России предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2026 год на уровне 27 093 руб., говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале (проектов нормативных правовых актов - ИФ) regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.

Общественное обсуждение законопроекта "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" продлится до 4 августа.

В Минтруде напомнили, что МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.

"Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть - выше инфляции", - приводятся в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.

Отмечается, что повышение МРОТ напрямую затрагивает 4,6 млн россиян.

В настоящее время МРОТ равен 22 440 рублям.

Минтруд РФ МРОТ Антон Котяков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посол Израиля в РФ завершит миссию осенью

Из-за ЧП на станции в Ростовской области задерживаются более 50 поездов

Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 17 пассажирских поездов в Крым и из Крыма

Проезда по Крымскому мосту ожидает более 1,5 тысячи автомобилей

Минобороны заявило о нейтрализации за ночь 74 дронов

Два человека ранены при атаке дронов в Белгородской области

Количество сбитых дронов, атаковавших Москву в ночь на понедельник, достигло 13

Трещины появились в помещениях краевой больницы на Камчатке после землетрясения

МЧС уточнило, что при опрокидывании "вахтовки" в Якутии погибли 13 человек

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вновь обслуживают рейсы

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вновь обслуживают рейсы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });