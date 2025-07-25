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Что произошло за день: пятница, 25 июля

Взрыв в Саратове, снижение ключевой ставки и судьба авианосца "Адмирал Кузнецов"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Саратове. Погибли шесть человек, включая ребенка. По предварительной информации, причиной произошедшего стала утечка газа. В результате взрыва был разрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Прибывший в Саратов глава МЧС заявил, что под завалами могут оставаться люди. Возбуждено уголовное дело.

- Банк России снизил ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых. Совет директоров рассматривал три варианта снижения ставки, но предметно только шаги снижения на 100 б.п. и 200 б.п., сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что инфляция в РФ замедляется, в основе этого лежит жесткая ДКП, поэтому, принимая дальнейшие решения по ставке, нужно действовать осторожно.

- Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. Сенатор Андрей Клишас сообщил о просьбе к генпрокурору, чтобы тот информировал СФ, как применяются нормы данного закона.

- На месте крушения Ан-24 в Приамурье обнаружены его черные ящики. Основными причинами катастрофы на данный момент называют технические неполадки и ошибки при пилотировании.

- Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов". По словам Андрея Костина, тяжелый авианесущий крейсер будет либо продан, либо утилизирован.

- Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться через два-три месяца.

- Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Суд решил обратить в доход государства 821 объект недвижимости. С ответчиков солидарно взыскано 590,2 млн рублей с обращением их в доход государства.

- Ракета-носитель "Союз" с аппаратами "Ионосфера-М" и иранским спутником стартовала с Восточного. Два гелиогеофизических космических аппарата и 18 малых спутников выведены на целевые орбиты.

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