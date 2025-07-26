Поиск

Родственники погибших при крушении Ан-24 прибывают в Тынду

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рейс из Хабаровска в Тынду с родственниками погибших при крушении Ан-24 в Амурской области ожидается в воскресенье, сообщает правительство Приамурья.

"27 июля в Тынду рейсом из Хабаровска планируется прибытие родственников погибших в крушении. Перелет организовала авиакомпания "Аврора". Часть из прилетающих планируют проживать у родственников, для остальных забронированы места в гостинице. Из аэропорта в Тынде до места проживания людей доставит автобус", - говорится в сообщении.

В пятницу в Тынду приехали первые четыре родственника погибших, их разместили в гостинице.

В гостиницах организовано трехразовое питание, дежурят медики и психологи, чтобы оперативно оказать необходимую помощь людям. Психологи помощь также помогают родным погибших на базе поликлиники Тынды и в приемном отделении городской больницы. Экстренную психологическую помощь оказывают психологи МЧС России.

Из 48 погибших - 23 человека проживали в Амурской области, большая часть - в Тынде. Еще три человека проживали в Благовещенске, один - в Зее и один - в Зейском округе.

Как сообщалось, 24 июля Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде.

Обломки пассажирского самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил. На борту Ан-24 находились гражданин КНР и гражданин Белоруссии, 12 жителей Хабаровского края. Близкие погибших получат по 5 млн рублей из разных источников.

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб, которым руководит губернатор Василий Орлов. В Приамурье и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

Приамурье МЧС Хабаровский край Амурская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Владикавказа возобновил работу

Аэропорт Владикавказа возобновил работу
Военная операция на Украине

54 БПЛА уничтожены над рядом регионов России в ночь на субботу

Военная операция на Украине

Два человека погибли в Зимовниковском районе Ростовской области вследствие атаки БПЛА

Российские войска за сутки улучшили положение на ряде направлений в зоне СВО

"Черные ящики" разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву

Образовательную платформу "Сферум" интегрируют в национальный мессенджер МАХ

Образовательную платформу "Сферум" интегрируют в национальный мессенджер МАХ

Экс-губернатор Тамбовской области Егоров арестован по обвинению в коррупции

Экс-губернатор Тамбовской области Егоров арестован по обвинению в коррупции

Что произошло за день: пятница, 25 июля

Заявление "Интерфакса"

МАК подтвердил некорректную работу датчиков угла атаки разбившегося под Коломной SSJ-100

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6820 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2316 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });