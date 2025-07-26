Родственники погибших при крушении Ан-24 прибывают в Тынду

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рейс из Хабаровска в Тынду с родственниками погибших при крушении Ан-24 в Амурской области ожидается в воскресенье, сообщает правительство Приамурья.

"27 июля в Тынду рейсом из Хабаровска планируется прибытие родственников погибших в крушении. Перелет организовала авиакомпания "Аврора". Часть из прилетающих планируют проживать у родственников, для остальных забронированы места в гостинице. Из аэропорта в Тынде до места проживания людей доставит автобус", - говорится в сообщении.

В пятницу в Тынду приехали первые четыре родственника погибших, их разместили в гостинице.

В гостиницах организовано трехразовое питание, дежурят медики и психологи, чтобы оперативно оказать необходимую помощь людям. Психологи помощь также помогают родным погибших на базе поликлиники Тынды и в приемном отделении городской больницы. Экстренную психологическую помощь оказывают психологи МЧС России.

Из 48 погибших - 23 человека проживали в Амурской области, большая часть - в Тынде. Еще три человека проживали в Благовещенске, один - в Зее и один - в Зейском округе.

Как сообщалось, 24 июля Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде.

Обломки пассажирского самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил. На борту Ан-24 находились гражданин КНР и гражданин Белоруссии, 12 жителей Хабаровского края. Близкие погибших получат по 5 млн рублей из разных источников.

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб, которым руководит губернатор Василий Орлов. В Приамурье и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.