Иностранцев по прибытии в Россию предлагается проверять на гепатит С

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики подготовила предложения по усилению контроля за медицинским состоянием въезжающих в Россию иностранцев, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"В российском законодательстве уже существуют прямые ограничения по опасным инфекционным заболеваниям и обязательность тестирования на эти заболевания иностранных граждан. Мы предлагаем расширить этот перечень, добавив в него гепатит С, исходя из того, что это заболевание сегодня имеет распространение и имеет опасное числовое значение с точки зрения возможности привнесения на территорию России", - сказала Яровая журналистам.

Она добавила, что кроме того, предлагается "изменить оценку с точки зрения уголовного законодательства преступлений по правонарушениям, которые связаны с предоставлением медицинских документов, неподтвержденных реальным медицинским освидетельствованием, или фиктивных документов, выделив их в отдельные составы и установив повышенную ответственность".

По словам Яровой, медучреждения, которые уполномочены осуществлять медицинское освидетельствование, должны будут вноситься в специальный реестр и определяться регионами и федеральным Минздравом.

И это не станет формальностью, это будет означать, что "в отношении этих медицинских учреждений в будущем будет установлен повышенный контроль со стороны Роспотребнадзора, Росздравнадзора с тем, чтобы в безусловном порядке все процедуры медицинского освидетельствования иностранных граждан давали достоверную информацию о состоянии их здоровья", сказала вице-спикер.

"Законопроект находится в высокой степени готовности, полагаю, что после незначительного межведомственного согласования в короткие сроки будет внесен как межфракционная инициатива", - добавила Яровая.

С 29 декабря 2021 года при оформлении документов проверяют всех иностранных граждан на наличие заболеваний: как приезжающих в Россию для работы, так и тех, кто планирует находиться в России дольше трех месяцев, например, иностранных студентов, родственников граждан России, членов семьи иностранных работников.

От медкомиссии освобождены только граждане Белоруссии, дети до 6 лет и должностные лица и члены их семей.

Список опасных болезней, на наличие которых проверяют иностранных граждан, утвержден Минздравом в приказе №1079н от 19 ноября 2021 года, это туберкулез; лепра; сифилис; ВИЧ; наркомания.