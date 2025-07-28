В Астрахани при обрушении жилого дома пострадали три человека

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Астрахани в результате частичного обрушения многоэтажного дома на улице Ляхова пострадали три человека, сообщает МЧС со ссылкой на предварительные данные.

Ранее сообщалось, что в доме частично обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Пожара не случилось. Разбор завалов продолжается. Для поиска людей объявляются минуты тишины.

В региональной прокуратуре сообщили, что в связи с обрушением начата проверка.