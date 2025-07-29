СКР зафиксировал рост преступности среди мигрантов в первом полугодии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Преступность среди мигрантов в России, в том числе в отношении детей, выросла в текущем году на 13%, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По итогам полугодия зафиксирован рост на 13% числа преступлений, совершенных приезжими, в их массиве возросло на 74% количество особо тяжких преступлений, большинство из которых связано с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, "выросло число преступлений, совершенных мигрантами в отношении детей".

"Зафиксирован рост групповой этнической преступности, по-прежнему велико количество посягательств на половую свободу и половую неприкосновенность", - заявили в СКР.

Такие данные, отметили в ведомстве, были доложены главе СКР Александру Бастрыкину на совещании по итогам работы в первом полугодии 2025 года.