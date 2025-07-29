В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об обрушении офисного здания

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга управления СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту обрушения секции нежилого офисного здания, сообщили в СК.

Дело возбуждено по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК). На место происшествия направлена усиленная следственная группа.

В Екатеринбурге обрушилась секция офисного здания по улице Мартовская, 6. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. Обошлось без пострадавших.