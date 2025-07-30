Энергоснабжение частично нарушено в Северо-Курильске после серии землетрясений

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В поселке Северо-Курильск Сахалинской области после сильных подземных толчков в Тихом океане зафиксированы повреждения энергетической и коммунальной инфраструктуры, власти взяли ситуацию под контроль, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Зафиксированы порывы труб, разрушение печных труб, частично нарушено электроснабжение. Сформированы группы для обследования помещений и зданий на предмет разрушений", - сообщила руководитель агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области Анна Михеева.

По ее словам, по поручению губернатора области Валерия Лимаренко проводится мобилизация материального резерва.

"Как только станет известно, сколько материалов и оборудования необходимо для ремонта жилых домов, социальных и коммунальных объектов, они будут немедленно направлены в Северо-Курильск, - отметила Михеева.

Губернатор также поручил обеспечить безопасность жителей Северо-Курильского района.

По информации пресс-службы, в среду в 10:30 по местному времени (02:30 по Москве) зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана - в 360 км северо-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда в эпицентре составила 8,4, глубина - 9 км. По предварительным данным, на территории района землетрясение ощущалось до 5-6 баллов, серьезных повреждений и пострадавших нет.

На островах Парамушир и Шумшу объявлена угроза цунами. Около 12:00 (04:00 по Москве) прошла небольшая волна. Оперативно была проведена эвакуация - людей собрали в безопасном месте на возвышенности.